Obalno-kraška regija še vedno z najnižjo 14-dnevno incidenco, primorsko-notranjska z najvišjo Primorske novice V Sloveniji so v petek opravili 5180 PCR testiranj na novi koronavirus. Pozitivnih je bilo 831 oziroma 16 odstotkov testov. Opravili so tudi 41.784 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah je hospitaliziranih 618 covidnih bolnikov, na intenzivni negi 160. Iz bolnišnic so odpustili 58 oseb, umrlo je še devet bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila prek twitterja.

