Policija na petkovem protestnem shodu zaznala nekaj kršitev SiOL.net Na petkovem neprijavljenem shodu v središču Ljubljane so policisti Policijske uprave Ljubljana zaznali dve kršitvi zakona o nalezljivih boleznih, v primeru katerih vodijo prekrškovni postopek. Petim osebam so izrekli opozorilo zaradi nenošenja mask in neupoštevanja razdalje, so za STA pojasnili na policijski upravi.

