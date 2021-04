Včeraj potrjenih 416 okužb, umrlo 5 bolnikov s covidom-19. Na Celjskem izstopale Slovenske Konjice Celje.info Včeraj je bilo oprvaljenih skupaj 12.011 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 416 okužb, kar je nekoliko manj kot prejšnji teden, ko je bilo potrjeno okuženih 476 oseb. Opravljenih je bilo 9.321 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 2.690 molekularnih PCR testov, ki so potrdili 416 okužb z deležem pozitivnih izvidov 15,5 %. 7-dnevno povprečno število potrjeno ...

