Najmanj dnevnih okužb po lanskem oktobru. Celjska covid intenziva še naprej brez prostih postelj Celje.info Včeraj je bilo oprvaljenih skupaj 7.772 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 191 okužb, kar je manj kot prejšnji teden, ko je bilo potrjeno okuženih 233 oseb. To je tudi najmanj dnevno potrjeno okuženih po 11. oktobru lani, ko je bilo porjenih 169 okužb. Opravljenih je bilo 6.418 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 1.354 molekularnih PCR testov, ki so potrdi ...

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni Celje

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Aleksander Čeferin

Igor Zorčič