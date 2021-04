Čeferin vztraja, da se četverica uradno odloči: Očitno mislijo, da je zemlja ploščata ... 24ur.com Evropska nogometna superliga je v zgolj dveh dneh razpadla. Super ambiciozni projekt, ki naj bi povsem spremenil nogometni sliko v Evropi in po svetu, je neslavno propadel. Realizacijo je že v samem startu zamajal odhod angleških klubov, saj so v slovo že naslednji dan po objavi nastanka superlige pomahali Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham in Arsenal, ki so se na O...

