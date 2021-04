Direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin si želi, da bi z ekipo sodelavcev čim več mladih navdušili za poklic policista. Zaveda se, da je varnost ena temeljnih človeških dobrin, ki jo je treba ohranjati in nadgrajevati. »Naše delo, s katerim policisti prevzemamo odgovornost za varnost v družbi, je zahtevno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem pomagati ljudem in sk ...