Peter Gričar Vintar je dijak 4. letnika programa kemijski tehnik na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto. Zaradi svojih športnih dosežkov je vse bolj prepoznaven, nanj pa so izredno ponosni tudi sošolci, dijaki in profesorji. Aktualni državni prvak v skoku s palico in državni rekorder v mnogoboju ter 7. v Evropi in 9. na svetu med letniki 2002, zdaj pa še mladi up 2020 ...