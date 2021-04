Zidane o izključitvi Reala: To bi bilo absurdno Sportal V torek se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov pomerila Real Madrid in Chelsea. Dvoboj je deležen ogromnega zanimanja, še posebej zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z ustanovitvijo in propadom kontroverzne superlige, pri katerih je vloga osrednjega sovražnika Evropske nogometne zveze (Uefa) doletela prvega moža Reala Florentina Pereza. V sredo se bosta udarila še PSG in Manchester City.

