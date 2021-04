V živo: Mariboru grozi rumena nevarnost, uspešen krst novega trenerja Celja Sportal Danes bosta znana prva polfinalista slovenskega pokalnega tekmovanja. Vroče Domžale se pravkar merijo z Mariborom in mu bodo skušale še drugič v enem tednu pokvariti načrte, s tem pa tudi nekdanjemu strategu rumenih Simonu Rožmanu. Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Argon Šalja, so z zadetkoma v zaključku tekme izločili drugoligaša iz Radomelj in tako ostajajo pri možnostih za uvrstitev v Evropo. V sredo bo Drava gostila Koper, pokalni podprvak Nafta pa Olimpijo, ki je v nedeljo že doživela udarec v Prekmurju.

