Nov udarec za Maribor SiOL.net Celje in Domžale sta danes postala prva polfinalista slovenskega pokalnega tekmovanja. Vroče Domžale so še drugič v tednu dni ugnale Maribor (2:1), Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Argon Šalja, pa so z zadetkoma v zaključku tekme izločili drugoligaša iz Radomelj in tako ostajajo pri možnostih za uvrstitev v Evropo. V sredo bo Drava gostila Koper, pokalni podprvak Nafta pa Olimpijo, ki je v nedeljo že doživela udarec v Prekmurju.

