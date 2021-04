Pred dnevi je na dan prišla tragična vest, da nas je za vedno zapustila legendarna igralka Ljerka Belak, ki je v svoji bogati karieri upodobila tako močne ženske iz svetovne in slovenske dramske klasike kot tudi komične like, vpisala pa se je tudi v zgodovino slovenskega filma. Dobitnici Borštnikovega prstana so se poklonili številni igralski kolegi in prijatelji.