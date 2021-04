Vombergar z nebeškim skokom popeljal Olimpijo v polfinale Dnevnik Nogometaši Olimpije in Kopra so se pridružili Domžalam in Celju v polfinalu slovenskega pokala. Olimpija je v Lendavi premagala drugoligaša Nafto z 1:0, Koper pa na Ptuju Dravo z 2:0.

