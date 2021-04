Piše: Samo Vidovič Danes smo do bili še preostala dva polfinalista slovenskega nogometnega pokala. To sta Koper in Olimpija. Koper je na Ptuju premagal domačega drugoligaša Dravo z 2:0. Oba gola je dal Mulahusejnović. Prvega v 29, drugega pa v 81 minuti tekme. Drava je imela najlepšo priložnost v 34 minuti. Takrat je gostujoči vratar Vargić obranil enajstmetrovko, ki jo je izvajal Rogina. V Lend ...