Gorenjski gozdovi bogatejši za tri rise Dom in vrt Potem ko so v okviru projekta Life Lynx na Jelovici v naravo spustili risa Zoisa in Aido, so se jima na Gorenjskem pridružili še Tris, Julija in Lenka. "Gre za pomemben dogodek za slovensko okolje in naravo, še posebej pa za slovenskega risa," je dejal minister za okolje in prostor.

