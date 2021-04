Piše: C. R. Potem ko so v okviru projekta Life Lynx v ponedeljek na Jelovici v naravo spustili risa Zoisa in Aido, so se jima danes na Gorenjskem pridružili še Tris, Julija in Lenka. “Gre za pomemben dogodek za slovensko okolje in naravo, še posebej pa za slovenskega risa,” je na novinarski konferenci dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Z risi, ki jih v okviru projekta Life Lynx spu ...