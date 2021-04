V okviru projekta Life Lynx sta bila v ponedeljek na Jelovici v naravo spuščena prva risa na Gorenjskem. Zois in Aida bosta pomagala omogočiti dolgoročno preživetje te vrste v Sloveniji in v Evropi. Risa sta na Jelovico prispela 17. aprila, kjer sta do izpustitve živela v prilagoditveni obori. Ris je kot vrsta zelo pomembna za gozdni ekosistem, obenem pa je nekonfliktna vrsta, pri kateri Zavod za g ...