V FJK so danes ob 4963 PCR testiranjih potrdili 89 novih okužb z novim koronavirusom in ob 611 hitrih antigenskih testih 19 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 1,79-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 3,11-odstoten. Umrli so trije bolniki s covidom-19. Hospitaliziranih je 239 covidnih bolnikov, kar je 11 manj kot včeraj, na intenzivnih negah se jih kot včeraj zdravi 30. Od začetka p ...