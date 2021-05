Avstralija tistim, ki bi se vrnili iz Indije, žuga z zaporom 24ur.com Avstralskim državljanom, ki se domov vračajo iz Indije, grozi do pet let zapora in denarna kazen, potem ko je vlada začasno takšna potovanja prepovedala. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bila odločba sprejeta "na podlagi deleža ljudi v karanteni, ki so se v Indiji okužili z novim koronavirusom".

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Avstralija

Indija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Borut Pahor

Bojana Beović

Aleksander Čeferin