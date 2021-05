FOTO: Ovenček, ki ga mama zavrača, išče nov dom Lokalec.si Mali Filip iz Biotehniške šole Maribor išče svoj dom. Gre za ovenčka, ki ga je mama zavrnila. Potrebuje torej dom, kjer bo tretiran kot ljubljenček in kjer bo živel lepo življenje in na varnem dočakal naravno smrt. “Hraniti ga bo zaenkrat seveda potrebno na flaško, ob pravem času pa bo fant moral tudi na kastracijo. Mali Filip torej išče zaupanja vrednega in ljubečega pa resnično skrbnega posamez ...

