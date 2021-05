Janez Janša ob prazniku dela sporoča: Ohranili smo preko 200 tisoč delovnih mest SiOL.net Predsednik vlade ob današnjem prazniku dneva sporoča: "Vsem, posebej tistim, ki živite od lastnega tekočega ali minulega dela in gospodarjenja, iskrene čestitke ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela in prazniku sv. Jožefa delavca. Ostanite zdravi in pogumni. Ohranite upanje."

Oglasi