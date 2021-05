Mednarodni praznik dela zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 mineva brez množičnih prvomajskih praznovanj. Zato pa so bili ob prazniku toliko bolj aktivni politiki, ki delovnemu ljudstvu preko Twitterja in Facebooka, nekateri so ob priložnosti posneli posebne videonagovore, predstavili svoje poslanice. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, prazni ...