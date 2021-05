CB 24 Tabor Sežana - Domžale 0:0, ob 16.45 Celje - Maribor RTV Slovenija Sobotno dogajanje 31. kroga Prve lige bodo odprli nogometaši Tabora Sežane in Domžal, sledil bo obračun Celja in Maribora, ki ga boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju, zatem pa še Bravo gostuje v Kopru.

