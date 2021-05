Policija v Berlinu aretirala 240 protestnikov, poškodovanih najmanj 20 policistov SiOL.net V Berlinu, kjer je v soboto zvečer shode in proteste ob mednarodnem prazniku dela spremljalo tudi nasilje, je policija aretirala 240 ljudi, so danes sporočile pristojne oblasti. V spopadih med protestniki in policijo je bilo lažje poškodovanih najmanj 20 policistov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Berlin

Francija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Anže Kopitar

Borut Pahor