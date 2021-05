Piše: Luka Perš Po mestih Evrope so se na mednarodni praznik dela in sredi tretjega vala pandemije odvijali protesti skrajnih levičarjev, ki pa jih tamkajšnja policija ni pričakala nepripravljena. Proti njim so uporabili vodne topove in solzivec, mnoge nasilneže so prijeli. Kljub številnim omejitvah zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa so se v nekaterih mestih po Evropi in svetu protestniki ...