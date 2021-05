Vreme: dež bo ponehal, ogrelo se bo do 19 stopinj Celzija SiOL.net Zbudili smo se v deževno ponedeljkovo jutro, a že dopoldne bodo padavine povsod po državi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija.

