Jeseničani po zaključna ploščka za prvaka, Olimpija po izenačenje Sportal Dvorana Podmežakla bo ob 20. uri prizorišče druge finalne tekme hokejskega državnega prvenstva med večnima tekmecema HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Na uvodnem obračunu v Tivoliju so s 5:2 slavili železarji, ki bi si z domačo zmago priigrali zaključna ploščka za prvaka. Ljubljančani so odločeni, da serijo, v kateri igrajo na tri zmage, izenačijo.

