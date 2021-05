Tavželj: Z njihovo energijo so nas 'povozili', a serija bo še dolga 24ur.com Kot je napovedal kapetan moštva Sij Acroni Jesenice Andrej Tavželj, bo kot kaže finalna serija za naslov državnega hokejskega prvaka dolga. Tako železarji kot zmaji so zmagali po enkrat in za naslov potrebujejo še dve zmagi. Prednosti domačega ledu, ki je pogosto jeziček na tehtnici tokrat zaradi odsotnosti navijačev, praktično ni.

