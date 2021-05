'V nekaterih državah EU želijo kopirati strategijo Kremlja pri zatiranju svobode medijev' 24ur.com Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in transparentnost Věra Jourová je sklicujoč se na poročilo medijske svobode v svetu, ki so ga objavili Novinarji brez meja, dejala, da je v Rusiji "komaj kaj medijske svobode". "Rusija je na dnu seznama, medtem ko so neodvisni mediji in novinarji označeni za tuje agente, mediji pod državnim nadzorom pa še naprej širijo neresnične informacije," je dejala.

