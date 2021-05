Ministrstvo za kulturo po svetovnem dnevu svobode medijev le za kakovostno novinarstvo 24ur.com Želja, prizadevanja in misel o svobodi medijev naj bodo prisotni sleherni dan in vse leto, ob letošnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarja ministrstvo za kulturo, ki ocenjuje, da lahko ta svetovni dan spodbudi k razmisleku o tem, kje smo in kam gremo. Poudarjajo, da je pomembno krepiti le kakovostno novinarstvo.

