'Velika sramota je, da moramo v Sloveniji zbirati donacije za preživetje STA' 24ur.com Kampanjo Za obSTAnek, v kateri Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju z drugimi organizacijami zbira sredstva za STA, so na družbenih omrežjih podprli tudi nekateri politiki, pri čemer so izpostavili tudi pomen svobode medijev. Nekateri pa so do nje kritični, premier Janša, na primer, jo je označil za tragikomično in absurdno.

Sorodno









































































Oglasi