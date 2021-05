Zmajem se je odvalil velik kamen od srca, železarji pa so bili za korak prepočasni RTV Slovenija Mitja Šivic je po zmagi v Tivoliju napovedal, da pričakuje odgovor Olimpije in ni se zmotil. Zmaji so v uvodni tretjini druge finalne tekme v Podmežakli močno pritisnili, si priigrali prednost in zdržali do konca. Boj za naslov prvaka se je razplamtel.

Oglasi