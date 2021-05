Čakš Jager: “Cepljenje v rizičnih populacijah in izpostavljenih skupinah se obrestuje” Primorske novice Med starostniki in oskrbovanci domov za starejše občane ter med šolniki se že poznajo učinki cepljenja, saj je med njimi malo primerov okužb, je na novinarski konferenci ocenila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager. Prepričana je, da gre za “dokaz, da se cepljenje v rizičnih populacijah in izpostavljenih skupinah obrestuje”.

