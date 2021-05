Nuška Čakš Jager: Cepljenje se mora razširiti na celotno prebivalstvo Vlada RS Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sta sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in Doroteja Štruc in vodja programa zdravstvene nege in koordinatorica cepljenja v Cepilnem centru Zdravstvenega doma Celje.

Sorodno

































































Oglasi