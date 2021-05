V Španiji cepili že vse starejše od 80 let, v Sloveniji smo se ustavili pri 60 odstotkih 24ur.com Slovenija je v deležu prebivalcev, starejših od 80 let, ki so že prejeli vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19, pod evropskim povprečjem. Če se je pri nas delež ustavil pri okoli 60 odstotkih, so nekatere evropske države, med drugim Španija, Irska in Danska, uspele cepiti že praktično vse starostnike nad 80 let. Da je cepljenje starejših, ki jih covid-19 najbolj ogroža, ključno pri obvladovanju ...

