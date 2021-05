Vstop na Hrvaško z enim odmerkom cepiva AstraZenece dovoljen le prebolevnikom RTV Slovenija V javnosti so se pojavile informacije, da lahko na Hrvaško odpotujete že po prvem odmerku cepiva AstraZenece. A to ne drži - v to državo lahko s prvim odmerkom vstopite le, če ste že preboleli covid-19, sicer pa šele po obeh odmerkih.

