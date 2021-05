Zgodovinski podvig Cityja, ki je zadal PSG boleč udarec Sportal Napeta sezona lige prvakov se bliža koncu. Prvi finalist je Manchester City, ki je ugnal PSG tudi na povratnem srečanju (2:0), in se razveselil največjega podviga v Evropi v zgodovini kluba. Junak srečanja je postal dvakratni strelec Riyad Mahrez, gostje pa so nastopili brez poškodovanega zvezdnika Kyliana Mbappeja. V sredo se bosta v Londonu za drugo finalno vozovnico udarila še Chelsea in Real Madrid.

