V obsežni policijski akciji zasegli več kilogramov drog in aretirali več oseb 24ur.com V dalj časa trajajoči policijski preiskavi domnevne kriminalne združbe, ki naj bi trgovala z drogo, so policisti uporabljali tudi prikrite ukrepe, enega od osumljencev pa so ujeli pri preprodaji droge tajnemu sodelavcu policije.

Sorodno



Oglasi