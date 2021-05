V obsežni akciji policisti zasegli več kilogramov droge SiOL.net Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in pripadniki specialne enote policije so v torek na Ptuju in v okolici izvedli več aretacij domnevnih članov kriminalne združbe, ki naj bi trgovala z drogo. V akciji naj bi zasegli več kilogramov droge in odkrili najmanj en laboratorij za proizvodnjo oziroma mešanje te.

