Na Ptujskem v obširni akciji zaradi mamil pridržali tudi nekdanjega policista RTV Slovenija Preiskovalci NPU-ja in pripadniki specialne enote policije so na območju Maribora in Ptuju izvedli več hišnih preiskav, zasegli več kilogramov drog in odkrili najmanj en laboratorij za proizvodnjo oziroma mešanje droge.

