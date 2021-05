Beovićeva: Tudi od ponedeljka bodo prednostno cepljeni starejši in ranljivi Primorske novice Tudi od ponedeljka, ko bo po napovedih steklo cepljenje proti covidu-19 za vse odrasle, mlajše od 50 let, bodo še vedno prioritetno cepili starejše in ranljive skupine, možno pa bo tudi cepljenje mlajših, je pojasnila vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Ocenjuje, da bi precepljenost prebivalstva lahko dosegli v dveh mesecih.

