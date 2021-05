Poklukar: V prvih sedmih urah se je na cepljenje prijavilo več kot 11.000 ljudi 24ur.com Zdravstveni minister Janez Poklukar opozarja, da je čim večje število cepljenih pred poletjem šele prva naloga. Naslednji izziv prihaja jeseni, ko bo s poživitvenimi odmerki znova treba preprečiti zapiranje javnega življenja. Kako bo po novem potekalo cepljenje? Bodo kmalu cepili tudi otroke nad 12 let? In kdaj bi lahko dosegli od 60 do 70-odstotno precepljenost?

Sorodno







































































Oglasi Omenjeni korona virus

Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Borut Meško

Tadej Pogačar

Grega Repovž