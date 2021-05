Na slavnostni seji ljubljanskega mestnega sveta pred 9. majem, praznikom Ljubljane, so podelili najvišja mestna priznanja, častna meščana sta postala Spomenka Hribar in Peter Čeferin. Župan Zoran Janković je na prireditvi poudaril pomen solidarnosti in sodelovanja v času epidemije covida-19, kritičen pa je bil do nekaterih potez državnega vrha.