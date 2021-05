Jeseničani danes lahko odločijo prvenstvo Gorenjski glas Ljubljana – V sredo so hokejisti v finalu končnice članskega državnega prvenstva v Ljubljani odigrali tretjo tekmo, na kateri so bili znova boljši hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice. HK SŽ Olimpija so premagali kar z 0 : 4 (0 : 3, 0 : 0, 0 : 1) in...

Sorodno

























Oglasi