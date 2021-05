Rajsar po visoki zmagi v Tivoliju: Upamo, da bomo doma zaključili finale 24ur.com Hokejiste moštva Sij Acroni Jesenice od naslova državnega prvaka loči še ena zmaga. V finalu vodijo z 2:1 v zmagah, potem ko so dobili obe tekmi v dvorani Tivoli. Na zadnji (4:0) so bili izjemno učinkoviti v igri z igralcem več in praktično že v prvi tretjini odločili zmagovalca, saj hokejistom SŽ Olimpije ni šlo prav veliko po željah in načrtih. "Železarji" lahko z zmago finalno serijo zaključij...

Sorodno



















Oglasi