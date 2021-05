Novo poglavje večnega rivalstva: Olimpija obtožuje Jeseničane kršenja protikovidnih protokolov 24ur.com Zasedba Acroni Jesenice po dveh zmagah v Ljubljani vodi proti SŽ Olimpiji z 2:1 in bi ob novem uspehu že slavila naslov, pred četrto tekmo finala hokejskega državnega prvenstva je prišlo do sila nenavadnega birokratskega zapleta. Iz ljubljanskega tabora so pred finalno tekmo namreč sporočili, da so Jeseničani na tretji tekmi nastopili z igralcem, ki ni imel ustreznega testa na koronavirus.

Sorodno































Oglasi