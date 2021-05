Na Črni Kal prihajajo ameriški vojaki SiOL.net Med 10. in 21. majem bo na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije potekala mednarodna vojaška vaja Zvezdni vitez 2021. Priprave enote zračne obrambe Slovenske vojske in Združenih držav Amerike se na območju Črnega Kala začnejo že to soboto, 8. maja.

