Na Črnem Kalu danes začetek priprav na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez Primorske novice Danes se na območju Črnega Kala začenjajo priprave na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez 2021, ki bo med 10. in 21. majem potekala na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije. V Sloveniji bo vaja potekala med 10. in 16. majem, kjer bodo razmeščene enote zračne obrambe Slovenske vojske in ZDA, so sporočili z ministrstva za obrambo.

