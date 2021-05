Ameriški helikopterji bodo po Sloveniji letali do 22. maja Svet 24 Danes se na območju Črnega Kala začenjajo priprave na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez 2021, ki bo na območju Slovenije potekala med 10. in 16. majem. Med 17. in 22. majem pa bo tukaj potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2021. Na obeh bodo prisotni helikopterji ameriških obrambnih sil.





