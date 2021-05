Minister Janez Poklukar je obiskal ZDUS - Zvezo društev upokojencev Slovenije Vlada RS Minister poroča: "Kar se tiče cepljenja je bilo največ govora o tem, kje so ozka grla, razloge, zakaj se starejši ne odločajo za cepljenje oz. zakaj ne pridejo do cepljenja. Dogovorili smo se da, ko bo zakon o dolgotrajni oskrbi pripravljen oz. bo v javni obravnavi, se sestanemo tudi na to temo in poiščemo najboljšo rešitev za vse starejše."

