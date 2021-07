Drugo srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU in Zahodnega Balkana Vlada RS Zahodni Balkan bo ob podpori Evropske unije povečal vključevanje mladih v trg dela. Na srečanju s kolegi in kolegicami iz EU na Brdu pri Kranju v Sloveniji, ki je potekalo 8. 7. 2021, so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k postopnemu vzpostavljanju, izvajanju in izboljševanju Jamstvene sheme za mlade.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Tadej Pogačar

Bojana Beović

Anže Logar